Çin koronavirüste başa döndü: Vuhan'da 11 yeni vakaya rastlandı
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Çin koronavirüste başa döndü: Vuhan'da 11 yeni vakaya rastlandı

Koronavirüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentinde uzun zaman sonra kötü haber geldi.

Çin koronavirüste başa döndü: Vuhan'da 11 yeni vakaya rastlandı
15.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:10

Koronavirüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentinde uzun zaman sonra kötü haber geldi. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, kentte 11 yeni asemptomatik koronavirüs (Covid-19) vakası bildirdi. Komisyon, 11 kişinin kentin farklı noktalarında olduğunu açıklayarak, söz konusu kişilerin karantina altına aldıklarını belirtti.  Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan 3 bin 869 ile ile ülke genelinde en fazla can kaybı yaşayan şehir olarak bilinirken, açıklanan resmi verilere göre şehir genelinde 50 binden fazla vaka bulunuyor.

11 MİLYON KİŞİYE TEST YAPILACAK

Çin'de corona virüs salgının ilk görüldüğü yer olan Wuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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