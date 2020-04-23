Çin koronavirüsle mücadele için DSÖ'ye 30 milyon dolar daha bağışlayacak Çin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 salgınına karşı verdiği küresel mücadeleye destek olmak amacıyla 30 milyon dolar daha bağışta bulunacağını açıkladı

Çin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 salgınına karşı verdiği küresel mücadeleye destek olmak amacıyla 30 milyon dolar daha bağışta bulunacağını açıkladı. Dışşleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying sosya medya hesabından yaptığı duyuruda Çin'in mart ayında yaptığı 20 milyon dolarlık bağışa ek olarak yapılan bu yardımın özellikle az gelişmiş ülkelerdeki sağlık sisteminin güçlendirilmesinde kullanılmasının hedeflendiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com