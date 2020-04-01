"Çin, koronavirüs salgınını örtbas etti" Bloomberg'in, ABD istihbaratının, Çin'in koronavirüs salgınına ilişkin vaka ve ölü sayılarını olduğundan az göstererek, salgının gerçek boyutlarını örtbas ettiği sonucuna ulaştığını iddia etti.

Bloomberg'in, ABD istihbaratının, Çin'in koronavirüs salgınına ilişkin vaka ve ölü sayılarını olduğundan az göstererek, salgının gerçek boyutlarını örtbas ettiği sonucuna ulaştığını iddia etti. Kaynak: Dunya.com