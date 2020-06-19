Çin, Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi! Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 8.5 milyonu aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bine yaklaştı. Tüm dünya koronavirüs aşısı çalışmaları ile uğraşırken, Çin'den umut verici bir haber geldi.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 8.5 milyonu aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bine yaklaştı. Tüm dünya koronavirüs aşısı çalışmaları ile uğraşırken, Çin'den umut verici bir haber geldi. Çin, koronavirüs aşısının tarihini verdi! detaylar haberimizde.

2020 Yılı Sonunda Tanıtılacak

Türkiye'de 18 Haziran itibarıyla Kovid-19 vaka sayısı 184.031, vefat sayısı 4882'e ulaşırken, Dünya genelinde vaka sayısı 8.5 milyonu geçti. Vakaların artmaya devam ettiği Çin'den korona aşısı ile ilgili umut verici bir haber geldi. Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 yılı sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

Aşının Testleri Tamam!

Çin'de yerel bir kanala konuşan Zunyou, Kovid-19 salgınına ilişkin ikinci dalganın başladığı Pekin'de kontrolün sağlandığını ifade etti. Yıl sonunda tanıtılacak aşının testleri geçtiğini de sözlerine ekledi.

Çin Koronavirüs Vaka Sayısı

Çin'de son 24 saatte 32 kişide koronavirüs tespit edildi, ülke genelinde koronavirüse yakalananların sayısı 83 bini aştı.

Türkiye Koronavirüs Son Durum Ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 18 Haziran 2020 tarihli açıklamasına göre, vaka sayısında bir önceki güne göre azalma oldu, iyileşen hasta sayısı tekrar yeni vaka sayısını geçti. Koca, yine tedbirlerin önemine dikkat çekti.

Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bEybuInqAM

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2020