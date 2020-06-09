Çin Koronavirüs Aşısı için Tarih Verdi! Kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs için aşı çalışmaları birçok ülke tarafından devam ediyor.

Kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs için aşı çalışmaları birçok ülke tarafından devam ediyor. Çin'in önde gelen tıbbi danışmanlarından biri olan Dr. Zhong Nanshan'den umut verici bir açıklama geldi. Çin koronavirüs aşısı için tarih verdi. Detaylar haberimizde.

Çin koronavirüs aşısı tarihi açıklaması ile şaşırttı

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken Dr. Nanshan'den aşı ile ilgili önemli açıklama geldi. Yeni tip koronavirüs salgını ile sürü bağışıklığıyla değil kitlesel aşı ile mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Nanshan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, koronavirüs aşısının sonbaharda hazır olabileceğini söyledi. Sürü bağışıklığının yaklaşık 40 milyon insanın ölmesine sebep olabileceğini belirten Dr. Nanshan, "Bir ülkenin nüfusunun yüzde 60 ila 70'inin sürü bağışıklığı nedeniyle enfekte olması gerekir. Eğer öyleyse, bunların yüzde yedisi hastalıktan ölecekti. Bu şok edici. Çok pahalı " şeklinde konuştu.

Dr. Nanshan, "Bazıları belki bu yıl sonuna kadar acil durum için kullanılabilir. Acil bir durumda ihtiyaç duyulursa bu yıl sonbahar veya kış aylarında olacağına inanıyoruz." İfadelerini kullandı. Yayınlanan bir rapora göre Çin, yeni tip koronavirüs için en az beş farklı aşıyı test ediyor.