Çin, Kore Yarımadası konusunda Kuzey Kore ve ilgili taraflarla çalışmak istiyor
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Çin, Kore Yarımadası konusunda Kuzey Kore ve ilgili taraflarla çalışmak istiyor

22.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:46
Çin, Kore Yarımadası konusunda Kuzey Kore ve ilgili taraflarla çalışmak istiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kore Yarımadası'nda siyasi çözümün desteklenmesi konusunda Kuzey Kore ve ilgili taraflarla çalışmayı arzu ettiklerini bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kore Yarımadası'nda siyasi çözümün desteklenmesi konusunda Kuzey Kore ve ilgili taraflarla çalışmayı arzu ettiklerini bildirdi.

Xinhua ajansının haberine göre Şi, Kuzey Kore'nin Pekin Büyükelçisi Ri Ryong Nam ve Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi Uluslararası İlişkiler Direktörü Song Tao aracılığıyla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü.

Şi, ülkesinin, Kore Yarımadası'nda siyasi çözüme bağlı kalınması, buradaki istikrarın ve barışın korunması, bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refaha yeni ve olumlu katkılarda bulunulması konusunda Kuzey Kore ve ilgili taraflarla çalışmak istediğini dile getirdi.

Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun iki ülke ve halkları için kıymetli bir hazine olduğunu kaydeden Şi, Pyongyang yönetimiyle ikili ilişkileri sürdürmek, pekiştirmek ve geliştirmek için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim de Çin ile ikili ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek konusunda halkının, partisinin ve kendisinin konumunun değişmeyeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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