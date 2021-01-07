Çin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin 28 milyon dolarlık borcunu sildi
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Çin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin 28 milyon dolarlık borcunu sildi

07.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:18
Çin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin 28 milyon dolarlık borcunu sildi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin, Çin hükümetine olan borcunun silindiğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin, Çin hükümetine olan borcunun silindiğini duyurdu.

Wang, Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu. Başkent Kinşasa'da Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından kabul edilen Wang, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin, Çin'e olan yaklaşık 28 milyon dolar borcunu silme kararı aldıklarını açıkladı.

Çin'in ayrıca Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetine kalkınma projeleri için 15 milyon dolar ve Afrika Birliği seçim kampanyasında kullanmak amacıyla 2 milyon dolar destek vereceği belirtildi.

Tshisekedi ile Wang, ikili ilişkileri canlandırma hedefiyle altyapı, madencilik ve Çin-Afrika ilişkileri konularını da ele aldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Marie Ntumba Nzenza, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçek dostlar zor zamanlarda belli olur ve Çin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin dostları arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetle çıktığı Afrika turu kapsamında hafta sonunda Nijerya'da bulunan Wang'ın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından Botsvana, Tanzanya ve Seyşel Adaları'na geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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