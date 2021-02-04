Çin Komünist Partisinin çocuklara ideoloji aşılamayı planladığı iddia edildi
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Çin Komünist Partisinin çocuklara ideoloji aşılamayı planladığı iddia edildi

04.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:03
Çin Komünist Partisinin çocuklara ideoloji aşılamayı planladığı iddia edildi

Çin Komünist Partisinin (ÇKP), "ideolojik eğitim, siyasi aydınlanma ve ÇKP'ye bağlılık" çalışmasında bu kez 6-14 yaş arası 130 milyon çocuğa "ideoloji" aşılamayı planladığı iddia edildi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP), "ideolojik eğitim, siyasi aydınlanma ve ÇKP'ye bağlılık" çalışmasında bu kez 6-14 yaş arası 130 milyon çocuğa "ideoloji" aşılamayı planladığı iddia edildi.

Bloomberg'in haberine göre, Parti, "ÇKP Merkezi Komitesi'nin Yeni Dönemde Genç Öncülerin Çalışmalarının Kapsamlı Şekilde Güçlenmesine Dair Fikri" başlığıyla 22 maddelik bir kılavuz yayımladı.

Kılavuzda, "çocukların siyasi açıdan aydınlanmaları ve komünizme bağlı kalmaları amacıyla yönlendirilmesinin, modern sosyalist bir ülkenin inşası bakımından önemli olduğu" vurgulanarak, "ÇKP'nin Çin'in çocuklarını iyi 'ekip biçmesinin' stratejik ve temel bir görev olduğu" belirtildi.

Çocukların ÇKP'yi sevmesi için çaba harcanması gerektiğinin altı çizilen kılavuzda, "kızıl genlerin nesilden nesile aktarılmasının önem taşıdığı" kaydedildi.

Çin basınında çıkan haberlerde de kılavuzun, ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2012'deki ÇKP 18. Ulusal Kongresi'nde kabul edilen, çocuklara yönelik eğitim talimatları doğrultusunda çıkarıldığı belirtildi.

Partinin "Genç Öncüler" biriminin, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerden oluştuğu, okullardan başvuru yapılan bu birime 130 milyon çocuğun üye olduğu ifade ediliyor.

"ÇKP 2.0" ile çevrim içi ideolojik eğitim

Çin'de 2019'da geliştirilen bir mobil uygulamayla parti üyelerinin ve diğer vatandaşların "Şi'nin düşüncelerini ve ÇKP ideolojisini" öğrenmesi hedeflenmişti.

Kitlesel propaganda aracı olarak öne çıkan mobil uygulamada, ÇKP'nin kurucu lideri Mao Zıdong'un posterleri ve partiyle ilgili ideolojik bilgiler yer almıştı.

Uygulamayı geliştiren firma, aplikasyonda parti hakkında hazırlanan testlerde yüksek puan alanların ödüllendireceklerini duyurmuştu.

Geleneksel ideolojik eğitimin dijital ortama taşınması, medyada ÇKP 2.0 olarak adlandırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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