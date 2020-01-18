Çin kıyılarındaki "casus denizaltılar" Çinli balıkçıları zengin etti: Kişi başı 400 bin TL ödül
Pekin hükümeti Çin kıyıları açıklarında yakalanan her bir "ajan denizaltı" için Çinli balıkçılara 500 bin yuen ödül (400 bin TL) verdi. Çin söz konusu drone denizaltıları yakalamak için Çinli balıkçılardan yardım aldı. Son 2 sene içerisinde 30'a yakın Çinli balıkçıya para ödülü verildi
18.01.2020 19:29 | Son Güncelleme: 18.01.2020 19:29
"Pekin hükümeti Çin kıyıları açıklarında yakalanan her bir "ajan denizaltı" için Çinli balıkçılara 500 bin yuen ödül verdi."
Bu söylenenler kulağa garip gelse de Çin devlet medyası bu haberi bizzat kendi paylaştı, gelişmeler dünya gündeminde dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com