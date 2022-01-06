Çin, Kazakistan'da "sosyal düzenin yeniden tesis edilmesini" umuyor - Haberler
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Çin, Kazakistan'da "sosyal düzenin yeniden tesis edilmesini" umuyor

Çin, Kazakistan'da
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin, Orta Asya ülkesi Kazakistan'da yaşanan ve çatışmaya dönüşen protestolara ilişkin, "normal sosyal düzenin yeniden tesis edilmesi" temennisini ifade etti.

Çin, Orta Asya ülkesi Kazakistan'da yaşanan ve çatışmaya dönüşen protestolara ilişkin, "normal sosyal düzenin yeniden tesis edilmesi" temennisini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında, Kazakistan'daki gelişmelerle ilgili sorulara yanıt verdi.

Çin ile Kazakistan'ın dost, komşu ülkeler ve kalıcı kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu belirten Vang, "Yaşananların ülkenin iç işleri olduğuna inanıyoruz. Otoritelerin meseleyi uygun şekilde ele alacağına güvenimiz tam. Umarız durum en kısa sürede istikrara kavuşur ve normal toplumsal düzen yeniden tesis edilir." dedi.

Çin'in, Rusya'nın, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ittifakının Kazakistan'a barışı koruma gücü göndermesi konusundaki çabalarını destekleyip desteklemediği yönündeki soruya yanıt vermekten kaçınan Vang, ülkenin istikrara kavuşması ve sosyal düzenin yeniden tesis edilmesine dair temennisini yineledi.

Çin ile Kazakistan arasında 1782 kilometrelik kara sınırı bulunuyor. İki ülke, enerji ve ulaştırma alanında stratejik iş birliği yapıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığında diplomat olarak çalıştığı yıllarda Çince öğrenmiş ve uzun yıllar Pekin Büyükelçiliğinde çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştı.

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AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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