Çin: Kaygıları gidermek için bir temel oluştu
Çin Ticaret Bakanlığı, Pekin'de sona eren müzakerelerin ardından, "karşılıklı anlayışı teşvik eden ve birbirlerinin kaygılarını gidermek için bir temel oluşturan, ticari ve yapısal ortak meseleler konusunda kapsamlı, derin ve yoğun görüşmeler yaptıklarını" bildirdi.
Çin Ticaret Bakanlığı, Pekin'de sona eren müzakerelerin ardından, "karşılıklı anlayışı teşvik eden ve birbirlerinin kaygılarını gidermek için bir temel oluşturan, ticari ve yapısal ortak meseleler konusunda kapsamlı, derin ve yoğun görüşmeler yaptıklarını" bildirdi.
Kaynak: Dunya.com