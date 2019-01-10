Çin: Kaygıları gidermek için bir temel oluştu

Çin Ticaret Bakanlığı, Pekin'de sona eren müzakerelerin ardından, "karşılıklı anlayışı teşvik eden ve birbirlerinin kaygılarını gidermek için bir temel oluşturan, ticari ve yapısal ortak meseleler konusunda kapsamlı, derin ve yoğun görüşmeler yaptıklarını" bildirdi.

Çin: Kaygıları gidermek için bir temel oluştu

Çin Ticaret Bakanlığı, Pekin'de sona eren müzakerelerin ardından, "karşılıklı anlayışı teşvik eden ve birbirlerinin kaygılarını gidermek için bir temel oluşturan, ticari ve yapısal ortak meseleler konusunda kapsamlı, derin ve yoğun görüşmeler yaptıklarını" bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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