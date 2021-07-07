Çin karbon emisyonu ticareti için deneme uygulamasına başlayacak

Çin, ulusal düzeyde karbon emisyonu ticareti için enerji sektöründe deneme düzeyinde uygulama başlatacak.

Çin, ulusal düzeyde karbon emisyonu ticareti için enerji sektöründe deneme düzeyinde uygulama başlatacak.

Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, Başbakan Li Kıçiang başkanlığında yapılan Devlet Konseyi toplantısında karbon emisyonlarının azaltılması için mali araçların geliştirilmesi ve özel fonların katkısının teşvik edilmesine karar verildi.

Bu amaçla bu aydan itibaren enerji sektöründe karbon emisyonu haklarının ulusal düzeyde ticaretinin yapılmasına yönelik deneme uygulaması başlatılacağı, uygulamanın sonraki aylarda başka sektörlere genişletileceği bildirildi.

Bankaların zorunlu karşılık oranları azaltılacak

Ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirlerin de konuşulduğu toplantıda ayrıca bankaların mevduatlarına karşılık Merkez Bankasında bulundurmak zorunda oldukları mevduatları tanımlayan "zorunlu karşılıkların" oranının düşürülmesine karar verildi.

Tedbirin, küçük ve orta ölçekli işletmelere bankalar aracılığıyla daha fazla finans ve kredi desteği sağlayarak işletmeleri emtia fiyatlarındaki ani artışlara karşı korumayı amaçladığı belirtildi.

Toplantıda merkezi hükümetin büyük ölçekli mali teşvik politikasından kaçınacağı, para politikasının istikrarını koruyarak etkinliğinin artırılmasına çalışacağı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin