Çin, Kapalı Durumdaki Daha Çok Sayıda Kömür Madenini Yeniden İşletime Açıyor

Çin, artan enerji istemini karşılamak üzere birkaç kapalı kömür madeninde üretime yeniden başlayacak.

Çin, artan enerji istemini karşılamak üzere birkaç kapalı kömür madeninde üretime yeniden başlayacak. Bir Bloomberg raporuna göre, kuzey eyaletlerinde 15 dolayında kömür madeni bir yıllık bir süre için yeniden işletilecek. Sözkonusu girişimin sonucunda yaklaşık 44 milyon ton kömürün teslim edilmesi bekleniyor.

Sözkonusu karar, Moğolistan'ın iç bölgelerinde 38 kömür madeninin geçen hafta yeniden üretime başlamasından sonra geldi.

Kaynak: steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı Ticaret, Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre