Çin, Kanada'da yerli halka yönelik insan hakları için çağrıda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin, Kanada'da yerli halka yönelik insan hakları için çağrıda bulundu

Çin, Kanada'da yerli halka yönelik insan hakları için çağrıda bulundu
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Çin, Kanada'da kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere yerli halka yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin "kapsamlı ve adil soruşturma" çağrısı yaptı.

Çin, Kanada'da kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere yerli halka yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin "kapsamlı ve adil soruşturma" çağrısı yaptı.

Çin'in BM misyonundaki üst düzey yetkilisi Ciang Duan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 47. toplantısı kapsamında düzenlenen kadın hakları konulu oturumda yaptığı konuşmada, "Kanada, hatalarını telafi etmek için fiili adımlar atmalı, basit bir özür yeterli değil." ifadesini kullandı.

Ciang, Çin'in, BM İnsan Hakları Konseyi'nden, Kanada'da yerli kadınlara ve çocuklara yönelik insan hakları ihlallerine karşı kapsamlı ve adil soruşturma yürütme istediğini belirtti.

Sorumlu kişilerin tamamının kanuna göre cezalandırılması gerektiğini ifade eden Ciang, Kanada'da ayrıca "çok sayıda yerli çocuğa ve kadına zorla kısırlaştırma yapıldığını" savundu.

150 binden fazla yerli çocuk ailelerinden zorla alınarak eğitildi

İlki 1840'ta Katolik Kilisesi tarafından Kanada hükümeti adına açılan ve sonuncusu 1997'de kapatılan yatılı kilise okulları, 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla koparılarak alıkonulduğu yerler olarak tarihe geçti.

Beyaz çoğunluğun hakim olduğu topluluklara entegre edilmek için zorla ailelerinden ve kültürlerinden uzaklaştırılan çocukların büyük kısmının kötü muameleye maruz kaldığı, açlık ve soğuğun yanı sıra cinsel ve fiziksel tacize uğradığı, hatta bazı çocuklar üzerinde tıbbi deneyler yapıldığının belirlendiği öne sürüldü.

Yatılı kilise okullarında yaşanan trajedinin tüm boyutları ile ortaya çıkarılması için 2008'de Kanada'da Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kurulmuştu.

Hayatta olan mağdurların 6 bininden fazlasını dinleyen Komisyon, çalışmalarını 2015'te tamamladı ve yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlayarak 4 bin sayfalık rapor yayımlanmıştı.

Bazı kaynaklarda, kilise okullarında kalırken ölen çocukların sayısı 4 bin 200 olarak verilirken, Komisyon raporunda, ölümlerin kilise yönetimlerince belgelenmemesi nedeniyle bu sayının 5 bin 995 olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Kartal Tibet İbrahim Selim Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Burak Elmas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin, Kanada'da yerli halka yönelik insan hakları için çağrıda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 17:26:34. #1.14#

title