Çin Kalkınma Bankasının eski yöneticisi rüşvet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edildi
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Çin Kalkınma Bankasının eski yöneticisi rüşvet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edildi

08.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:28
Çin Kalkınma Bankasının eski yöneticisi rüşvet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edildi

Çin Kalkınma Bankası eski yöneticisi Hu Huaibang, rüşvet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum oldu.

Çin Kalkınma Bankası eski yöneticisi Hu Huaibang, rüşvet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum oldu.

Başkent Pekin'in kuzeyindeki Çıngdı kentinin Orta Halk Mahkemesi, Hu'nun Çin İletişim Bankası ve Çin Kalkınma Bankasının yönetim kurulu başkanlıklarını yaptığı 2009-2019 yıllarında 85,5 milyon yüen (13,2 milyon dolar) rüşvet aldığına hükmetti.

Mahkeme, kararında, Hu'nun rüşvet aldığı kişilere iş ve kredi sağlayarak görevini suiistimal ettiğini belirtti. Kararda sanığın suçunu itiraf ettiği ve rüşvet paralarını iade ettiği için cezasının hafifletildiği kaydedildi.

Hu'nun başına bulunduğu Çin Kalkınma Bankası 2013 yılında ilan edilen Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ulaştırma ve altyapı projelerine kredi sağlayan başlıca kurumlardan biri konumunda bulunuyor. Rüşvet suçlamasının söz konusu projelerle bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Çin'de kamuya ait yatırım şirketi Huarong Varlık Yönetiminin eski Yönetim Kurulu Başkanı Lai Şiaomin, rüşvet suçlamasıyla dün idam cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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