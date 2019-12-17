Çin, Japonya ve Hindistan'a gıda ihracatı yüzde 34 arttı

17.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:00

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, ülkemizin, İhracat Ana Planı ile belirlenen ve aralarında Çin, Japonya ve Hindistan'ın da bulunduğu hedef ülkelerin ithalatından aldığı binde 5 payı yüzde 1'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.



Çin, Japonya ve Hindistan gıda pazarlarına yönelik Ticaret Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği Yerinde Pazar Araştırmaları (YPA) ile ilgili Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Batur, "Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü ile dünyanın dört bir tarafında hizmet veren ticaret müşavirleri ağımızı ihracatçılarımızın ihtiyacına göre yönlendiriyoruz. İhalelerden, değişen mevzuatlardan, önemli gelişmelerden ihracatçılarımızı anında bilgilendirmek temel amacımız. Yine bu bağlamda, bizim bebeğimiz konumundaki Yerinde Pazar Araştırmaları da Çin, Hindistan, Japonya, Meksika, Rusya, Güney Kore gibi önceliklendirilen hedef pazarlarla ilgili sektörel bilgilendirme için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor. Çin, Japonya ve Hindistan'a son yıllarda gıda ihracatımız önemli bir artış eğiliminde olsa da henüz bu pazarlardaki payımız potansiyelin çok altında; YPA'lar bu payı ciddi biçimde arttırma hedefimize katkı sağlayacak araçlardan biridir" diye konuştu.



Türkiye'nin 2020 yılında hedef pazar olarak belirlediği 17 ülkeyi sıralayan Batur, şöyle devam etti:



"İhracat ana planımızda makine, otomotiv, elektrik elektronik, kimya ve gıda sektörlerini hedef sektörler olarak belirledik. Bu sektörlerde dünya ihracatında binde 7,6 olan payımızı yüzde 1'e çıkarmayı amaçlıyoruz. Türkiye'de 4 saatlik uçuş mesafesinde 56 ülke, 1.5 milyar nüfus ve 8 trilyon dolar ticaret hacmi var. Önümüzdeki yıllarda mal ticareti yanında, ihracat artışı için önemli bir potansiyel barındıran hizmet ticaretini de YPA'lara ekleyeceğiz."



Çin, Japonya ve Hindistan'a gıda ihracatını yüzde 34 arttırdık



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise; Türk gıda sektörünün Çin, Japonya ve Hindistan'a yaptığı tarım ürünleri ihracatını 2019 yılının Ocak-Kasım döneminde yüzde 34'lük artışla 414 milyon dolardan 554 milyon dolara çıkardığını, bu üç ülkeye 1 milyar dolarlık gıda ürünleri ihraç etme amacında olduklarını dile getirdi.



3 ülkenin nüfusunun 3 milyara ulaştığını hatırlatan Celep, "Çin, Japonya ve Hindistan'ın alım gücü her geçen gün artıyor. Alım güçleri ile ilgili bir benzetme yapmak gerekirse, bizim ana ihraç pazarımız Avrupa Birliği'nin tamamından fazla alım gücü yüksek, yeni lezzetleri tatmaya istekli büyük bir nüfustan söz ediyoruz. 2019 yılını Çin Yılı ilan ettik. Güney Kore ve Japonya'ya yönelik 2016 yılından bu yana sürdürdüğümüz Turquality Projesine Çin'i de ekledik. Projemiz 2020 yılında Güney Kore, Japonya ve Çin'de devam edecek. Kasım ayında Çin'in Şanghay şehrinde düzenlenen Çin İthalat Fuarı'nda Ege İhracatçı Birlikleri standında Türk gıda ürünleriyle, Çin damak tadına uygun hazırladığımız tadım etkinliğimiz çok büyük beğeni aldı. Çinliler uzun kuyruklar oluşturdular" diye konuştu.



Ege İhracatçı Birlikleri'nin "Çin Yılı" ilan ettiği 2019 yılında gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında bilgi veren Celep sözlerini şöyle tamamladı: "Türk gıda ihracatçılarının dünya genelinde ihracatlarını arttırmalarında Japon pazarına ihracat yapabiliyor olmaları çok önemli bir referans. Türk gıda ihracatçılarının Japonya'ya gıda ürünleri ihracatlarını arttırmalarına yardımcı olmak amacıyla Japan Foodex Gıda Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu yaklaşık çeyrek asırdır gerçekleştiriyoruz."



Çin'e gıda ürünleri ihracatı 2018 yılının Ocak - Kasım döneminde 134 milyon dolar iken, 2019 yılının Ocak - Kasım döneminde yüzde 75'lik artışla 234 milyon dolara ulaştı. Hindistan'a yapılan tarım ürünleri ihracatı ise; yüzde 24'lük artışla 112 milyon 252 bin dolardan, 138 milyon 775 bin dolara çıktı. Japonya'ya yapılan tarım ürünleri ihracatı ise; 168 milyon dolardan, 181 milyon dolara yükseldi.



Ticaret Bakanlığı uzmanlarından Mete Özbalaban Japonya pazarı, Tuğrul Somuncuoğlu Hindistan pazarı, Çiğdem Kemahlı Kaleli ise; Çin pazarı ile ilgili yapılan Yerinde Pazar Araştırmaları ile ilgili sunum yaptılar ve firmaların bu pazarlara ilişkin sorularını cevapladı. - AYDIN

Kaynak: İHA