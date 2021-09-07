Çin - Japonya ne zaman, hangi kanalda? Çin - Japonya maçı şifresiz mi?
2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Çin - Japonya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Çin - Japonya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
2022 Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Çin - Japonya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Çin - Japonya maçı şifresiz mi? Çin - Japonya maçı hakemi kim? Çin - Japonya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
ÇİN - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çin - Japonya, 2022 Dünya Kupası Eleme maçı, 07.09-2021 Salı günü saat 19.00'da oynanacak.
ÇİN - JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Çin - Japonya maçı Spor Smart HD kanalından yayınlanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
ÇİN - JAPONYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Çin - Japonya maçını izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmalısınız