Çin - Japonya ne zaman, hangi kanalda? Çin - Japonya maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Çin - Japonya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Çin - Japonya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.