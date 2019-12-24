Çin-Japonya-Güney Kore, ABD ve K. Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için çalışacak
Çin-Japonya-Güney Kore, ABD ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için birlikte çalışma kararı aldı.
24.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:09
Çin-Japonya-Güney Kore, ABD ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için birlikte çalışma kararı aldı.
Çin-Japonya-Güney Kore 8'inci Liderler Zirvesi, Çin'in Sıçuan eyaletine bağlı Çıngdu kentinde düzenlendi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com