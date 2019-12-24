Çin-Japonya-Güney Kore, ABD ve K. Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için çalışacak
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Çin-Japonya-Güney Kore, ABD ve K. Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için çalışacak

Çin-Japonya-Güney Kore, ABD ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için birlikte çalışma kararı aldı.

24.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:09
Çin-Japonya-Güney Kore, ABD ve K. Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için çalışacak

Çin-Japonya-Güney Kore, ABD ve arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için birlikte çalışma kararı aldı.


Çin-Japonya-Güney Kore 8'inci Liderler Zirvesi, Çin'in Sıçuan eyaletine bağlı Çıngdu kentinde düzenlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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