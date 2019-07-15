Çin, İthal katı atıkları geri gönderiyor

Çin gümrükleri illegal yollardan ülkeye sokulmaya çalışan atıklar konusunda dikkatli davranıp ele geçirilen tüm atıkları geldiği ülkeye geri gönderiyor…

Genel Gümrük Dairesi, Doğu Çin'in Sahdong Eyaleti'ndeki Yantai gümrüklerinin deniz aşırı yerlerden gelmiş katı atıkları gemilere yükleyip geldiği yere geri gönderdiğini duyurdu. Geçen yıl yapılan denetim sırasında el konulan 152,6 tonluk atık, Çin'e ithali yasaklanmış bulunan atıklardan kurşun asit akümülatörden dönüştürülmüş kurşun tortu deposu ve eritilmiş metal cüruftan oluşuyordu.

Çin, 1980'lerde bir hammadde kaynağı olarak katı atık ithal etmeye başlamıştı ve çöp imha kapasitesinin kısıtlılığına karşın, yıllar boyu dünyanın en büyük ithalatçısı olmuştu. Bu arada bazı şirketlerin yabancı atıkları illegal yollardan ülkeye sokmaları çevre ve kamu sağlığı için tehdit oluşturmaya başladı. Hükümet, kirlenmeye karşı mücadele çabalarının bir parçası olarak, bu türden ithalatı aşamalı olarak düşürmeye ve 2019 sonu itibariyle sona erdirmeye karar verdi.

Kaynak: Bültenler