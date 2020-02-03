(ÇİN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU WEİ: KORONA VİRÜSÜ SEBEBİ İLE ÖLEN KİŞİLERİN SAYISI 362'YE...

03.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:05

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHA

ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Korona virüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı." dedi.

Tarabya'daki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çin Halk Cumhuriyeti 'nin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 17 bin 335, virüse yakalandığından şüphelenilenlerin sayısı ise 21 bin 558 kişi. Hastanelerden taburcu edilen kişi sayısı 521, maalesef ölenlerin sayısı 362" dedi.

Wei sözlerini şöyle sürdürdü: "Olay ciddi. Bu hastalığın bulaşma kapasitesi yüksek. Ancak şans diyebiliriz belki ama ölü sayısı düşük. 3-4 gün önceye kadar ölü sayısı, taburcu edilen sayısından yüksekti. Son birkaç gün içinde taburcu sayısı, ölen sayısından daha fazla oldu. 8 Ocak'ta Çin hükumetinin ilgili birimleri zatürrenin yeni bir tip olan korona virüsten kaynaklanan bir zatürre olduğunu belirtti. Bu virüs için özel ilaç çalışmaları sürdürülüyor. Henüz başarılamadı. Önlem ve kontrol için önce Wuhan şehrinin tren istasyonu, havaalanı, otoyol hatlarını kestik. Daha sonra şehir içindeki toplu taşıma araçlarını durdurduk. Daha sonra Çin'de bütün bölgelerde 1. derece tedbirler aldık"Virüsle mücadele için yapılan çalışmalardan söz eden Wei, "Wuhan'da 10 gün içinde iki yeni hastane inşa edilmesine karar verildi. Geçen gün bin yatak kapasiteli hastanenin birincisi tamamlandı. bin 400 asker tarafından bu hastaneye askeri hemşire ve doktor sevk edildi" dedi.Wei Türkiye'den destek gördüklerini belirterek, "Türkiye tarafından bu konuda verilen destek ve hoşgörüsüne teşekkür ediyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı, bizim Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanlığı ile telefon görüşmesi yaptı. Bu konuda Çin'e olan desteği tekrar yineledi. Türk hükümeti Çin'e yardım malzemeleri gönderdi" diye konuştu.Henüz bir ilaç üretilmediğini söyleyen Wei, "SARS'ta olduğu gibi bu hastalıkta da iyileşmek için mevcut olan bilgilerle yolu bulduk. Ancak bu hastalığa özel ilacı çıkarmadık" ifadelerini kullandı.

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-Wei'nin açıklamaları

Kaynak: DHA