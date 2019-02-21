Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: İlişkiler Sıklaştıkça Büyük Projeler Başlayacak

yaptığı ziyarette Çinli şirketlerin Türkiye'ye yatırımları, Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejiminde kolaylık olup olmayacığı ile ilgili konuştu. Çinli şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapmasıyla ilgili olumsuz bir şey duymadığını vurgulayan Başkonsolos Wei, "Bundan önce de Çinli şirketler belli başarılar elde etti. İnşallah iki tarafın, iş çevrelerinin kazan kazan prensipleri çerçevesi içinde daha yeni ve büyük projeler yeni işlemler de başlayacağını umuyorum.Bizim için Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi Cumhurbaşkanımızdan aşağıdaki bürokrasiye kadar net ve güçlü. Ama ilişkiler, iş birliği dediğimiz zaman tek taraflı bir şey değildir. Bu konuda tabii ki Türk hükümetinin, liderlerinin, iş adamlarının desteklemesini yardım etmesini de bekliyoruz" dedi.

"Türk insanının Çince öğrenmesini istiyoruz"

Türk insanını Çince öğrenmesi için teşvik ettiklerinin altını çizen Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Daha iyi anlamak için lisan çok önemli.Türk arkadaşlar ya kendisi ya da kendi evlatlarına Çince öğretme niyeti var. Özellikle teşvik etmeye çalışıyoruz. Konsolosluğumuzun çalışmasıyla beraber biz ülkemizden yabancılara Çince öğreten ders kitaplarından iki cildi Türkçe'ye çevirdik ve piyasaya verdik. Ders kitapları çok önemli ve iyi bir şey seçtik. Bu yıl da devam edecek. Türkiye'de insanların Çince öğrenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimi hakkında

Bazı Türk iş insanlarının Çin vizesi alımında zorluk yaşadığı yönünde söylemlerde bulunmalarıyla ilgili Başkonsolos Cui Wei, "Türk iş insanlarının şikayetini ben de duydum. Vize konusunda biz her zaman Türk iş çevrelerini isteğini biliyoruz. Ona göre bizim çalışmalarımızı ayarlıyoruz. Biz iki yıl önce özel olarak bir sistem çıkardık. Türk Dışişleri Bakanlığı'na da konuyu bildirdik. Valilik, Belediyeler düzeyindeki kamu birimleri, odalar birliği gibi kuruluşlar tarafından bir yazı alabilirseniz, kendi şirketinin işletme konusundaki bazı ek dosyaları getirip yine vize verebiliriz" diye konuştu.

Küçük bir dükkan yöneten de gitmek istiyorsa gitmesi lazım

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Ben burada göreve başladıktan sonra da söyledim sokakta bir küçük dükkan yöneten de gitmek istiyorsa gitmesi lazım" dedi ve ekledi: "Çin tarafındaki normal davetiye alırsa ek dosyalarla beraber yine vize verebiliriz. Bence bazı kişiler şartsız bazı kişilerse çok çabuk vize almak istiyor. Her şeyin bir kuralı var. Türk iş insanı ve arkadaşların vize alması için gece gündüz çalışıyoruz. Belli kurallar güvenlik koruması için. Kötü adamlar var. Rahatça ve kontrolsüzce herhangi bir kişi Çin'in sınırına girerse Çin halkına bu sorumsuzluktur." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA