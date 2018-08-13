Çin, İran'ın Güney Pars Gaz Sahası'nda Çoğunluk Hisseye Sahip Oldu

Çin Devlet Petrol Şirketi (CNPC) uhdesinde bulunan yüzde otuzluk hissenin ardından, Total'in yüzde ellilik hissesinin de alındığı ve böylece CNPC'nin bölgede yüzde seksenlik paya sahip olduğu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) devreye giren yaptırımlarından dolayı İran'dan çıkan Fransız menşeli Total'in Güney Pars Gaz Sahası'nda bulunan hisseleri, Çin Devlet Petrol Firması tarafından satın alındı. Buna göre Basraf Körfezi'nde bulunan Güney Pars Gaz Sahası'ndaki çoğunluk Çin'e geçmiş oldu.

Konu hakkında bir haber yayınlayan İran haber ajansı IRNA, Çin Devlet Petrol Şirketi (CNPC) uhdesinde bulunan yüzde otuzluk hissenin ardından, Total'in yüzde ellilik hissesinin de alındığı ve böylece CNPC'nin bölgede yüzde seksenlik paya sahip olduğu belirtildi. Söz konusu projenin büyüklüğü ise beş milyar dolar olarak belirlendi.