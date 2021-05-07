Çin, Irak'ta faaliyet yürüten Çinli iki şirketinin çalışanlarına ülkeye dönüş yasağı getirdi
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Çin, Irak'ta faaliyet yürüten Çinli iki şirketinin çalışanlarına ülkeye dönüş yasağı getirdi

Çin, Irak'ta faaliyet yürüten Çinli iki şirketinin çalışanlarına ülkeye dönüş yasağı getirdi
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin, Irak'ta faaliyet yürüten devlete ait iki şirketin çalışanlarının iki aylığına ülkeye dönüşünü yasakladı.

Çin, Irak'ta faaliyet yürüten devlete ait iki şirketin çalışanlarının iki aylığına ülkeye dönüşünü yasakladı.

Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Rumaila ve Basra kentlerinde projeler yürüten Çin Elektrik İnşaat Şirketi ile Çin Makina Mühendislik Şirketi çalışanlarına 2 aylığına sağlık kodu verilmeyeceği belirtildi.

Tedbir, çalışanları söz konusu sürede Çin'e giden uçaklara binmekten ve başka yollarla ülkeye dönmekten alıkoyacak.

Açıklamada, nisanda iki şirketin çalışanlarının bulunduğu bir dönüş uçağında 14 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı hatırlatılarak "Vakaların uçuştan önce tespit edilememesi, salgının ithal edilmesi riskini ortaya çıkarmıştır." ifadelerine yer verildi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi ise söz konusu hadise nedeniyle Irak Havayollarının Bağdat-Guangcou seferlerinin iki haftalığına askıya alınacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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