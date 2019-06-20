Çin: Interpol eski başkanı rüşvet aldığını kabul etti
Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) eski Başkanı Meng Hongwei'nin rüşvet suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul ettiği iddia edildi
Çin devlet televizyonu Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) eski Başkanı Meng Hongwei'nin rüşvet suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul ettiğini ileri sürdü.
Görevi başındayken 25 Eylül 2018'de ülkesi Çin'e giden ve burada tutuklanan Meng, savcılar tarafından 14.5 milyon yuan (2,1 milyon dolar) rüşvet almakla suçlanıyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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