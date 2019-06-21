Çin insansız helikopterini başarıyla test etti

Çin zorlu koşullar altında ilk gece operasyonlarını gerçekleştiren insansız helikopterini Hunian eyaletinde başarıyla test etti.

Çin resmi basınında çıkan haberlere göre, AV500 insansız helikopteri başarıyla test edildi. İnsansız helikopter Hunian eyaletinde 14 Haziran'da gece yarısı test edildi. Çinli analistler, helikopterin ilk gece operasyonunu zorlu şartlar altında başarıyla gerçekleştirerek her zaman, her türlü arazi kapasitesini göstererek Çin ordusunun hizmetine girme olasılığını artırdığını söyledi.

Uzmanlar, insansız helikopterin devriye, keşif, hasar değerlendirmesi ve orduya yönelik saldırı misyonları yapabileceğini, terör, yangınla mücadele ve afet değerlendirmesi ile ilgili görevlerde de kullanılabileceğini söyledi.

Helikopteri imal eden Çin Devlet Havacılık Endüstrisi'nin (AVIC) helikopter departmanından yapılan basın açıklamasında, AV500'ün gece görevi sırasında elektro-optik kapsülü ile hedefini başarıyla yerleştirebildiği ve kızılötesi görselleri geri aktardığı ifade edildi. AVIC, deniz üzerinde uçan helikopterin uçuş sırasında güçlü rüzgarlar, yüksek tuzluluk ve nem oranı da dahil olmak üzere zorlu şartların üstesinden geldiğini belirtti.

AVIC, helikopteri Çin'in kuzeyindeki Gansu eyaletinde denemiş, helikopter 5 bin 6 metreye çıkarak ülke içinde üretilen bir helikopter olarak rekor kırmıştır. AVIC daha önce, AV500'ün silahlı bir keşif varyantı olan AV500W'nin 2018'de füze ateşleme testi yaparak savaşa hazır hale geldiğini söylemişti. - PEKİN

Kaynak: İHA