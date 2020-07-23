Çin, İngiltere'nin İngiliz Ulusal Denizaşırı pasaportunu tanımayacağını açıkladı
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Çin, İngiltere'nin İngiliz Ulusal Denizaşırı pasaportunu tanımayacağını açıkladı

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin İngiliz Ulusal Denizaşırı (BNO) pasaportunu geçerli bir seyahat belgesi olarak tanımayacaklarını bildirdi.

Çin, İngiltere'nin İngiliz Ulusal Denizaşırı pasaportunu tanımayacağını açıkladı
23.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:56

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin İngiliz Ulusal Denizaşırı (BNO) pasaportunu geçerli bir seyahat belgesi olarak tanımayacaklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Londra yönetiminin, Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası sonrasında BNO pasaportlarını 2021'de devreye alacakları açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'nin, Çin'in itirazlarına rağmen BNO pasaportunu siyasi manipülasyon için kullandığını, taahhütlerini açıkça çiğnediğini söyleyen Vang, bu ülkenin uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini savundu.

Vang, Londra yönetiminin Hong Kong'a ve Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiği değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Çin, bu duruma kesinlikle karşı çıkıyor. İngiltere daha önceki taahhütlerini ihlal ettiğinden dolayı Çin, İngiltere vatandaşlarının BNO pasaportunu geçerli seyahat belgesi olarak tanımamayı düşünüyor ve daha ileri adım atmaya yönelik haklarını saklı tutuyor."

2021'den itibaren yürürlüğe alınacak

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, dün Hong Kongluları kapsayan BNO pasaportlarının 2021'den itibaren yürürlüğe alınacağını duyurmuştu.

İngiltere'nin Hong Kong halkıyla güçlü tarihi ilişkisi bulunduğunu belirten Patel, BNO pasaportuyla Hong Kongluların İngiltere'de okumak, çalışmak ve yaşamak için tercih hakları olacağını bildirmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 3 Haziran'da yaptığı bir açıklamada, "Çin, Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygularsa göçmenlik yasasını değiştirecek ve Hong Kong'da yaşayan BNO pasaportu sahiplerine, İngiltere'de 12 aylık yenilenebilir çalışma vizesi vereceğiz. Bu da vatandaşlığa geçmeyi kolaylaştıracak." ifadelerini kullanmıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası?

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanarak yürürlüğe girmişti.?

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.?

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak adlandırılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verilebilecek.?

Yasa, Hong Kong'un özerk yönetim yapısını değiştireceği ve bölgeyi Çin merkezi yönetiminin doğrudan güdümüne sokacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Kaynak: AA

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