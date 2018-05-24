Çin'in Yüz Tanıma Teknolojisi İlk Sonuçlarını Verdi! Konserde Tespit Edilen 3 Suçlu Yakalandı
Çin'in açık alanlarda uygulamaya koyduğu ve yapay zeka ile çalışan yüz tanıma sistemi sayesinde, üç farklı şehirde, farklı zamanlarda ünlü şarkıcı Jacky Cheung'un konserine giden 3 suçlu yakalandı.
Çin'in uygulamaya koyduğu ve "You can run, but can't hide" (Koşabilirsin ama saklanamazsın) sloganıyla hayat geçirilen yüz tanıma teknoloji sonuçlarını vermeye başladı.
KONSERDE YAKALADILAR
İki aydan daha kısa süre içinde polis, üç farklı şehirdeki üç şüpheliyi yakalamayı başardı. Aranan şahısların Hong Konglu popüler şarkıcı Jacky Cheung'un konserlerinde yüz tanıma teknolojisi kullanılarak güvenlik noktalarından geçerken yakalanan şüphelilerin küçük suçlardan arandıkları açıklandı.
"KONSERİME GELDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜRLER"
Cheung gazetecilere verdiği demeçte esprilibir şekilde, "Onlara konserlerime geldikleri için teşekkür ediyorum" dedi. Sanatçının konser vermek için hazırlandığı Çin'in Luoyang şehrinde polis "Jacky, hazırız" diye tweet attı.
HER TÜRLÜ TANIYOR
Devlet medyası sofistike yüz tanıma sisteminin konuşlandırıldığı alanların artırıldığını söyledi. Yüz tanıma cihazlarının hava veya ten tonlarından etkilenmediği ve algoritmasının insanlar yan döndüklerinde, kafalarını alçalttıklarında, yüzlerini kısmen kapadıklarında veya yüksek parlaklıkta, arkadan aydınlatmalı veya kalabalık koşullarda bile doğru bir biçimde algılama yapmaya devam ettiği açıklandı.
OKULDA DA UYGULAMAYA ALINDI
Geçtiğimiz hafta Çin'in Hangzhou şehrinde bulunan bir lise, sınıflardaki öğrencilerin yüz ifadelerinin kaydedilmesine ve gerçek zamanlı analizine izin verecek bir sistemi devreye aldığını açıkladı. Sistem bir öğrenciyi "dikkatsiz" olarak algılarsa, öğretmene bir uyarı gönderebilecek.
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evet dilerim en kısa zamanda türkiyedede uygulanır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bizim müdür çin e gitmişti gezmeye geldi sordum dedimki abi çin nasıl tek kelime etti adamlar aşmış dedi sustu ben o an anladım kendinin ne kadar çapsız olduğunu yazık dedimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çin''lilerin alayı birbirine benziyor. Eğer bu alet suçlu Çin''lileri ayırt edebiliyorsa, çok büyük bir icat demektir :)Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bu yüz tanıma kameraları bütün şehirlere hatta köylere ormana bile kurulması lazımki aranan suçlu kişiler biran evvel saklanamadan belirlensinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır