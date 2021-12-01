Çin'in yurt dışındaki Tayvanlı şüphelileri ana karaya iade ettirdiği öne sürüldü

Çin'in başka ülkelerde kaçak durumdaki çok sayıda Tayvanlı şüpheliyi ana karaya iade ettirdiği bildirildi.

Merkezi İspanya'da bulunan insan hakları kuruluşu Safeguard Defenders yayımladığı raporda, Pekin yönetiminin 2016-2019'da Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerinde kaçak durumdaki 600'den fazla Tayvanlıyı iade ve sınır dışı yoluyla Çin ana karasına naklettirdiğini öne sürdü.

Pekin'in söz konusu girişimlerle Tayvan'daki hükümetin yargı erkini ve siyasi meşruiyetini zayıflatmayı amaçladığı yorumunun yapıldığı raporda, "Bu zorunlu transferler Tayvanlıları ağır insan hakları ihlali riskiyle karşı karşıya bırakıyor." ifadeleri yer aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin düzenlediği basın toplantısında iddialarla ilgili, "Tamamen anlamsız." ifadesini kullandı.

Çin ile Tayvan arasında 2009'da imzalanan "Boğaz Aşırı Suçla Ortak Mücadele ve Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması" uyarınca, şüphelilerin bağlı bulunduğu bölgeye iade edilmesi öngörülüyor.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor. Pekin, Tayvan'ı diplomatik olarak tanıyan ülkelerle ilişkilerini donduruyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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