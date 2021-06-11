Çin'in Yünnan eyaletinde meydana gelen depremde 2 kişi yaralandı
Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaralandı.
Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaralandı.
Xinhua ajansının haberine göre, Çuşiong Yi Özerk iline bağlı Şuangbay ilçesinde dün meydana gelen deprem, yerin 8 kilometre altında kaydedildi.
Depremde 2 kişinin yaralandığı, 2 bin 669 evin hasar gördüğü belirlendi.
Depremzede ilçe sakinlerine çadır, battaniye ve gıda yardımı yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı