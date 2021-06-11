Çin'in Yünnan eyaletinde meydana gelen depremde 2 kişi yaralandı
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Çin'in Yünnan eyaletinde meydana gelen depremde 2 kişi yaralandı

Çin'in Yünnan eyaletinde meydana gelen depremde 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaralandı.

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaralandı.

Xinhua ajansının haberine göre, Çuşiong Yi Özerk iline bağlı Şuangbay ilçesinde dün meydana gelen deprem, yerin 8 kilometre altında kaydedildi.

Depremde 2 kişinin yaralandığı, 2 bin 669 evin hasar gördüğü belirlendi.

Depremzede ilçe sakinlerine çadır, battaniye ve gıda yardımı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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