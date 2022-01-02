Çin'in Yünnan eyaletinde 5,5 büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaralandı
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
??????? Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
??????? Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Yünnan Deprem Ajansına göre, merkez üssü Liciang şehri olan deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Yerel saatle 03.02'te meydana gelen depremde 15 kişinin yaralandığı belirtildi.
AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
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