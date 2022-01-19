Çin'in yolsuzluğa sıfır tolerans politikası devam edecek

Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri Xi Jinping, ÇKP'nin yolsuzlukla mücadeledeki sıfır tolerans tutumunun sürdürüleceğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri Xi Jinping, dün düzenlenen ÇKP 19. Merkez Komitesi Disiplin Denetimi Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada ÇKP 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana ÇKP'nin yolsuzlukla mücadeleyi büyük cesaret ve kararlılıkla ilerlettiğini ve uzun süredir çözülemeyen birçok yolsuzluk meselesini çözdüğünü anımsattı. Xi, bu çalışmanın uzun vadede sürdürülerek ilerletilmesinin öneminin altını çizdi. Üst düzey yetkililerin bu konuda örnek olması gerektiğine işaret eden Xi, yetkililerin somut koşullara ve halkın taleplerine saygı gösterip, halka fayda getirebilecek çalışmalar yürütmesi gerektiğini belirtti. Xi, halka faydalı bütün politikaların uygulanmasına yönelik denetimin güçlendirilmesi, özellikle eğitim, sağlık, yaşlılık sigortası, çevre koruma, güvenli üretim ile gıda ve ilaç güvenliği gibi alanlarda halkın memnuniyetsiz olduğu sorunların çözülmesi, vatandaşların bu çözümlerden adalet ve hakkaniyet duymalarının sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Xi ayrıca, yetki denetim sistemi ile disiplin ve kolluk sistemlerinin iyileştirilerek, denetimlerin daha standardize, güçlü ve verimli bir şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. - PEKİN

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