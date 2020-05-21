Çin'in yıllık meclis toplantıları başladı Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 ay gecikmeyle düzenlenen yıllık meclis toplantıları, üst düzey istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) açılış oturumuyla başladı.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 ay gecikmeyle düzenlenen yıllık meclis toplantıları, üst düzey istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) açılış oturumuyla başladı.

Ülke genelinden başkent Pekin'e gelen 2 binden fazla delege, Tienanmen Meydanı'ndaki Büyük Halk Salonu'nda (Parlamento Binası) ÇHSDK 13. dönem 3. yıllık toplantıları açılış oturumuna katıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Kıçiang ile devletinin zirvesinin bulunduğu oturumun açılışında Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

ÇHSDK Başkanı Vang Yang, oturumda ÇHSDK Daimi Komitesi'nin çalışma raporunu sunarak, komitenin geçen yıl yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Oturuma maskeli katılım sağlandı

Açılış oturumuyla ilgili basına düşen görüntülerde Çin Komünist Partisi Politbüro Daimi Komitesi ve bazı yetkililer haricinde tüm delegelerin maskeyle oturuma katıldığı görüldü.

Çin'de "Lianghui" (Çifte Toplantılar) olarak da adlandırılan, her yıl mart ayında eş zamanlı yapılan ÇHSDK ve ÇUHK yıllık toplantıları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

Ülkede yarın da yasama toplantılarının açılışı yapılacak. Başbakan Li Kıçiang'ın hükümetin çalışmaları, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin tutumu hakkında açıklamalar yapacak.

Başbakan Li, ayrıca bu yılki ekonomik büyüme hedefi, yıllık savunma bütçesi, istihdam hedefleri ve çeşitli meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

ÇKP'nin çatısı altında çok taraflı iş birliği ve siyasi danışma mekanizması oluşturmak için 1949'da kurulan ÇHSDK'nin 2 bin 158 delegesi bulunuyor. Delegelerinin 859'u ÇKP üyelerinden, geri kalanlar ise Çin toplumundaki her kesimden temsilciler ve ülkedeki ünlü simalardan oluşuyor.

Kaynak: AA