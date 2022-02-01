Çin'in yeni yılı New York'ta kutlandı
AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kutlamalardan görüntüler ABD'nin New York şehrindeki Sara Roosevelt Park'ında Çin yeni yılı kutlaması kapsamında festival düzenlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kutlamalardan görüntüler ABD'nin New York şehrindeki Sara Roosevelt Park'ında Çin yeni yılı kutlaması kapsamında festival düzenlendi. Festivalde canlı müzik eşiliğinde devasa ejderha maketleriyle dans edilip, maytap patlatıldı. Çin Takvimine göre 1 Şubat 2022'de başlayan yeni yıl Kaplan Yılı olarak adlandırılacak.