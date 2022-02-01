Çin'in yeni yılı New York'ta kutlandı

- ABD'nin Nasdaq uluslararası finans şirketi ve Çin New York Başkonsolosluğu sanal bir yeni yıl töreni düzenleyerek, Çin'in yeni yılını kutladı.

Çin'in Kaplan Yılı olarak adlandırılan yeni yılı, New York'un Times Meydanı'ndaki Nasdaq finans şirketinin binasında sanal şekilde düzenlenen törenle kutlandı. Nasdaq Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bob McCooey ve Çin Başkonsolosu Huang Ping'in yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Çinli firmalar, Çin kökenli ABD'liler, akademisyenler ve medya kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı yeni yıl kutlaması internet üzerinden canlı yayınlandı. Başkan Yardımcısı McCooey, "Nasdaq'ın Çin konusundaki kararlılığı güçlü bir şekilde devam ediyor. İki büyük ulusumuzun büyümeye devam etmesine yardımcı olacak girişimci ruhu somutlaştıran 200'ün üzerinde Çinli şirkete ev sahipliği yapmaktan çok büyük onur duyuyoruz" dedi.

McCooey'e göre 2021 yılında, başta sağlık gibi önemli sektörlerden 20'den fazla Çinli şirketin hisseleri Nasdaq'ta işlem görmeye başladı. McCooey ayrıca Kaplan Yılı olarak adlandırılan yeni yıla gönderme yaparak, kaplanların güçlü, muktedir, cesur ve bağımsız olduğunu belirtmesinin ardından, "Kaplan, hem Çin hem de Amerika Birleşik Devletleri tarafından paylaşılan söz konusu nitelikleri şüphe götürmez şekilde temsil ediyor" dedi.

"UMARIM ABD VE ÇİN KÜRESEL SORUNLARLA BİRLİKTE MÜCADELE EDER"

Çin Başkonsolosu Huang yaptığı konuşmada, 2021 yılında Covid-19 salgınının devam etmesine ve vakaların yeniden artışa geçmesine rağmen, "Ekonomik toparlanmanın olumlu eğilimine tanık olduk" ifadesini kullandı. Huang, Kaplan Yılı olarak adlandırılan yeni yılda Çin'in kalkınmasının ABD'li yatırımcılar için en büyük fırsat ve fayda sağlamaya devam edeceğini belirterek, "Umarım her iki taraf, iki cumhurbaşkanının katıldığı sanal toplantıda yakalanan havayı sürdürür, somut eylemlerle Covid-19 ve diğer küresel sorunlarla mücadelede birlikte çalışır ve ortak bir gelecek inşa etmek amacıyla el ele verir" dedi.

Başkonsolos Huang ayrıca, Pekin Kış Olimpiyatlarının dünyaya sade, güvenli ve muhteşem olimpiyat oyunları sunmaya hazır olduğunu ifade ederek, "İyi performanslarda bulunmaları için tüm sporculara tezahürat yapalım" isteğinde bulundu.

(İHA)