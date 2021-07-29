Çin'in yeni Washington Büyükelçisi'nden iki ülke ilişkilerinde "yeni dönem" vurgusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin'in yeni Washington Büyükelçisi'nden iki ülke ilişkilerinde "yeni dönem" vurgusu

Çin'in yeni Washington Büyükelçisi'nden iki ülke ilişkilerinde 'yeni dönem' vurgusu
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Çin ile ABD arasında başta ticaret olmak üzere çeşitli meselelerdeki gerilim sürerken Çin'in yeni Washington Büyükelçisi Çin Gang, göreve başlamak üzere gittiği kentte iki ülke ilişkilerinde "yeni dönem" vurgusu yaptı.

Çin ile ABD arasında başta ticaret olmak üzere çeşitli meselelerdeki gerilim sürerken Çin'in yeni Washington Büyükelçisi Çin Gang, göreve başlamak üzere gittiği kentte iki ülke ilişkilerinde "yeni dönem" vurgusu yaptı.

Büyükelçi Çin, Washington'a ulaşmasının ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin giderek daha rekabetçi ve çekişmeli hale gelen ilişkilerinde karşılaşılan zorluklara vurgu yaparken eleştiri mahiyetinde cümleler kurmaktan kaçındı. Çin Gang, "Çin ve ABD, birbirleriyle iyi geçinmenin yolunu bulmaya çalışarak karşılıklı keşif, anlayış ve adaptasyon sağlamaya yönelik yeni bir döneme giriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke, özellikle son dönemde ticaret, teknoloji, siber güvenlik, insan hakları gibi konularda keskin sertleşmelerle karşı karşıya kalıyor.

Çin'in başkenti Pekin'deki Renmin Üniversitesinde uluslararası ilişkiler profesörü Şı Yinhong, yeni Büyükelçi'nin Batı ve ABD'ye yönelik sözlerinin Çin'in önceki Washington büyükelçilerinden "daha sert" olduğu yorumunu yaptı.

ABD'nin halihazırda Pekin'de büyükelçisi bulunmazken, ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski NATO Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns'ü aday göstermesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

ABD'li teknoloji devi Google'dan çalışanlarına aşı zorunluluğu
ABD'li teknoloji devi Google'dan çalışanlarına aşı zorunluluğu
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine roketli saldırı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine roketli saldırı
ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.
ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Sezen Aksu Çağatay Akman Oğulcan Engin
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin'in yeni Washington Büyükelçisi'nden iki ülke ilişkilerinde "yeni dönem" vurgusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 13:20:29. #1.14#

title