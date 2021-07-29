Çin'in yeni Washington Büyükelçisi'nden iki ülke ilişkilerinde "yeni dönem" vurgusu

Çin ile ABD arasında başta ticaret olmak üzere çeşitli meselelerdeki gerilim sürerken Çin'in yeni Washington Büyükelçisi Çin Gang, göreve başlamak üzere gittiği kentte iki ülke ilişkilerinde "yeni dönem" vurgusu yaptı.

Çin ile ABD arasında başta ticaret olmak üzere çeşitli meselelerdeki gerilim sürerken Çin'in yeni Washington Büyükelçisi Çin Gang, göreve başlamak üzere gittiği kentte iki ülke ilişkilerinde "yeni dönem" vurgusu yaptı.

Büyükelçi Çin, Washington'a ulaşmasının ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin giderek daha rekabetçi ve çekişmeli hale gelen ilişkilerinde karşılaşılan zorluklara vurgu yaparken eleştiri mahiyetinde cümleler kurmaktan kaçındı. Çin Gang, "Çin ve ABD, birbirleriyle iyi geçinmenin yolunu bulmaya çalışarak karşılıklı keşif, anlayış ve adaptasyon sağlamaya yönelik yeni bir döneme giriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke, özellikle son dönemde ticaret, teknoloji, siber güvenlik, insan hakları gibi konularda keskin sertleşmelerle karşı karşıya kalıyor.

Çin'in başkenti Pekin'deki Renmin Üniversitesinde uluslararası ilişkiler profesörü Şı Yinhong, yeni Büyükelçi'nin Batı ve ABD'ye yönelik sözlerinin Çin'in önceki Washington büyükelçilerinden "daha sert" olduğu yorumunu yaptı.

ABD'nin halihazırda Pekin'de büyükelçisi bulunmazken, ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski NATO Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns'ü aday göstermesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün