Çin'in yeni Ulusal Güvenlik Kanunu protestosuna polis müdahalesi - HONG KONG
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestocuların yürüyüşü Göstericilerin slogan atması Polis müdahalesinden kaçan protestocular Polisin gözaltı yapması Yol ortasına atılmış tuğlalar Protestocuların ateş yakmasıHONG KONG - Demokrasi yanlısı aktivistler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin kuruluşunun 23.
01.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:48
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Protestocuların yürüyüşü
Göstericilerin slogan atması
Polis müdahalesinden kaçan protestocular
Polisin gözaltı yapması
Yol ortasına atılmış tuğlalar
Protestocuların ateş yakması
HONG KONG - Demokrasi yanlısı aktivistler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin kuruluşunun 23. yıldönümünde yeni ulusal güvenlik yasasını protesto etti. Protestoculara polis müdahale etti, bazı göstericiler gözaltına alındı.
Kaynak: AA