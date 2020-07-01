Çin'in yeni Ulusal Güvenlik Kanunu protestosuna polis müdahalesi - HONG KONG GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestocuların yürüyüşü Göstericilerin slogan atması Polis müdahalesinden kaçan protestocular Polisin gözaltı yapması Yol ortasına atılmış tuğlalar Protestocuların ateş yakmasıHONG KONG - Demokrasi yanlısı aktivistler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin kuruluşunun 23.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protestocuların yürüyüşü

Göstericilerin slogan atması

Polis müdahalesinden kaçan protestocular

Polisin gözaltı yapması

Yol ortasına atılmış tuğlalar

Protestocuların ateş yakması

HONG KONG - Demokrasi yanlısı aktivistler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin kuruluşunun 23. yıldönümünde yeni ulusal güvenlik yasasını protesto etti. Protestoculara polis müdahale etti, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Kaynak: AA