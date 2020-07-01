Çin'in yeni Ulusal Güvenlik Kanunu protesto edildi - HONG KONG
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar Polisin müdahalesi Protestocuların yürüyüşüHONG KONG - Demokrasi yanlısı aktivistler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin kuruluşunun 23. yıldönümünde yeni ulusal güvenlik yasasını protesto etti.
01.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:34
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Protestodan detaylar
Polisin müdahalesi
Protestocuların yürüyüşü
HONG KONG - Demokrasi yanlısı aktivistler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin kuruluşunun 23. yıldönümünde yeni ulusal güvenlik yasasını protesto etti.
Kaynak: AA