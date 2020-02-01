Çin'in Wuhan kentinden A400 M tipi askeri Koca Yusuf isimli kargo uçağında 32 Türk vatandaşı, 6...
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Çin'in Wuhan kentinden A400 M tipi askeri Koca Yusuf isimli kargo uçağında 32 Türk vatandaşı, 6...

Çin'in Wuhan kentinden A400 M tipi askeri Koca Yusuf isimli kargo uçağında 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi Ankara'ya geldi.

01.02.2020 21:09 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:14
Çin'in Wuhan kentinden A400 M tipi askeri Koca Yusuf isimli kargo uçağında 32 Türk vatandaşı, 6...

Çin'in kentinden A400 M tipi askeri isimli kargo uçağında 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi Ankara'ya geldi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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