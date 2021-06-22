Çin'in Washington'da en uzun süre görevde kalan Büyükelçisi Cui görevinden ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin'in Washington'da en uzun süre görevde kalan Büyükelçisi Cui görevinden ayrıldı

Çin'in Washington'da en uzun süre görevde kalan Büyükelçisi Cui görevinden ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çin'in Washington'da en uzun süre görev yapan Büyükelçisi Cui Tiankai, 8 yılın ardından görevinden ayrıldığını duyurdu.

Çin'in Washington'da en uzun süre görev yapan Büyükelçisi Cui Tiankai, 8 yılın ardından görevinden ayrıldığını duyurdu.

Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai, 8 yılın ardından görevinden ayrıldığını bildirdi. Büyükelçi Cui, görevini bıraktığını büyükelçiliğin internet sitesinde yayınlanan veda mektubu ile kamuoyuna duyururken, mektupta "Görevim süresince ABD'deki Çinli vatandaşlarla kurulan derin dostluğu sonsuza kadar saklayacağım" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan 68 yaşını doldurarak Çin'in kıdemli diplomatlar için belirlediği 65 yaş sınırını geçen Cui, Çin'in Washington'da en uzun süre görev yapan büyükelçisiydi. Cui, Pekin ve eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlıklar sırasında soğukkanlı tutumunu koruması ile biliniyordu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Cui'nin yerine kimin geçeceği konusunda yorum yapmaktan kaçınırken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 55 yaşındaki yardımcısı Qin Gang'ın yeni Washington Büyükelçisi olarak göreve başlayacağı düşünülüyor. Qin, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olarak görev yaptığı 2006-2010 ve 2011-2014 yılları arasında sergilediği iddialı duruş ve Çin'i savunmak için yaptığı keskin yorumlarla tanınıyor. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: 'ABD ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakaladığımız güzel iklimi, ülkelerimiz bakımından maksimum...
Erdoğan: "ABD ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakaladığımız güzel iklimi, ülkelerimiz bakımından maksimum...

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hülya Avşar Sinan Çetin Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Mert Müldür Şenol Güneş Sergen Yalçın Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin'in Washington'da en uzun süre görevde kalan Büyükelçisi Cui görevinden ayrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 14:22:28. #1.15#

title