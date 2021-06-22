Çin'in Washington'da en uzun süre görevde kalan Büyükelçisi Cui görevinden ayrıldı

Çin'in Washington'da en uzun süre görev yapan Büyükelçisi Cui Tiankai, 8 yılın ardından görevinden ayrıldığını duyurdu.

Çin'in Washington'da en uzun süre görev yapan Büyükelçisi Cui Tiankai, 8 yılın ardından görevinden ayrıldığını duyurdu.

Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai, 8 yılın ardından görevinden ayrıldığını bildirdi. Büyükelçi Cui, görevini bıraktığını büyükelçiliğin internet sitesinde yayınlanan veda mektubu ile kamuoyuna duyururken, mektupta "Görevim süresince ABD'deki Çinli vatandaşlarla kurulan derin dostluğu sonsuza kadar saklayacağım" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan 68 yaşını doldurarak Çin'in kıdemli diplomatlar için belirlediği 65 yaş sınırını geçen Cui, Çin'in Washington'da en uzun süre görev yapan büyükelçisiydi. Cui, Pekin ve eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlıklar sırasında soğukkanlı tutumunu koruması ile biliniyordu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Cui'nin yerine kimin geçeceği konusunda yorum yapmaktan kaçınırken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 55 yaşındaki yardımcısı Qin Gang'ın yeni Washington Büyükelçisi olarak göreve başlayacağı düşünülüyor. Qin, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olarak görev yaptığı 2006-2010 ve 2011-2014 yılları arasında sergilediği iddialı duruş ve Çin'i savunmak için yaptığı keskin yorumlarla tanınıyor. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı