Çin'in Washington Büyükelçiliği önünde Sincan gösterisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin'in Washington Büyükelçiliği önünde Sincan gösterisi

Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
Çin'in Washington Büyükelçiliği önünde Sincan gösterisi

Çin'in Washington Büyükelçiliği önünde düzenlenen ve Uygur Türklerinin temsilcileri ile bazı Amerikalı Müslüman grupların düzenlediği organizasyonda, "Sincan'da yaşanan insan hakları ihlalleri soykırım olarak tanımlansın" çağrısı yapıldı.

Çin'in Washington Büyükelçiliği önünde düzenlenen ve Uygur Türklerinin temsilcileri ile bazı Amerikalı Müslüman grupların düzenlediği organizasyonda, "Sincan'da yaşanan insan hakları ihlalleri soykırım olarak tanımlansın" çağrısı yapıldı.

Çin'in Washington Büyükelçiliği önünde "Uygurlara Şimdi Özgürlük" ve "Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi" (CAIR) öncülüğünde düzenlenen ortak gösteriye, Uygur Türklerinin ABD'deki sivil toplum temsilcileri ile bazı Amerikalı Müslüman gruplar katıldı.

Çin'in Sincan'daki insan hakları ihlallerinin çok ağır olduğunu belirten konuşmacılar, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde son yıllarda yaşananların ancak soykırım olarak tanımlanabileceği" vurgusunu yaptı.

Söz alan Uygur Türklerinin temsilcileri, ailelerinin yaşadıklarından örnekler vererek, başta ABD olmak üzere, tüm dünyanın Sincan'da olanlara karşı çıkması ve Pekin yönetimine tepki göstermesi gerektiğini ifade etti.

Sincan konusu, ABD-Çin geriliminin önemli parçalarından biri

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde, Sincan'da yaşananların "soykırım" olarak tanımlandığı açıklanmış, 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi de aynı ifadeyi kabul ettiğini belirtmişti.

Sincan konusu, son dönemde artan ABD-Çin geriliminin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Washington, Çin'in Sincan, Hong Kong ve Tayvan'a yönelik insan hakları ihlallerini gündemde tutarken, Pekin ise ABD'nin iddialarını reddediyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor. Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken; Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları zorla çalıştırma iddialarını reddederken, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Bahar Candan Cemal Can Canseven
Spor Şenol Güneş Caner Erkin Fatih Terim İsmail Kartal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin'in Washington Büyükelçiliği önünde Sincan gösterisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 20:32:36. #1.15#
title