Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar gözlem altında (2)
Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nden görüntü Getirilen yemeklerden görüntü Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden uçakla Ankara'ya getirilen 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve...
Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nden görüntü
Getirilen yemeklerden görüntü Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden uçakla Ankara'ya getirilen 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altına alındı. (2)