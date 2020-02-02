Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar gözlem altında (2)
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Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar gözlem altında (2)

Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nden görüntü Getirilen yemeklerden görüntü Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden uçakla Ankara'ya getirilen 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve...

02.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:43
Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar gözlem altında (2)

Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nden görüntü

Getirilen yemeklerden görüntü Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden uçakla 'ya getirilen 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altına alındı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar gözlem altında (2)
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