: Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar gözlem altında

02.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:40

Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nden görüntü ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçağın Ankara'ya gelişinin ardından, uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Kaynak: AA

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