Çin'in Vuhan kentinden gelen uçağa arındırma işlemi uygulandı
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağının gelişi Ambulansın gelişi Arındırma işlemi uygulanması ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçak, Ankara'ya geldi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağının gelişi
Ambulansın gelişi
Arındırma işlemi uygulanması ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçak, Ankara'ya geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutuldu.