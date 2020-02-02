Çin'in Vuhan kentinden gelen uçağa arındırma işlemi uygulandı
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Çin'in Vuhan kentinden gelen uçağa arındırma işlemi uygulandı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağının gelişi Ambulansın gelişi Arındırma işlemi uygulanması ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçak, Ankara'ya geldi.

02.02.2020 01:40 | Son Güncelleme: 02.02.2020 01:42
Çin'in Vuhan kentinden gelen uçağa arındırma işlemi uygulandı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağının gelişi

Ambulansın gelişi

Arındırma işlemi uygulanması - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçak, Ankara'ya geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutuldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çin'in Vuhan kentinden gelen uçağa arındırma işlemi uygulandı
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