Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi - Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar
Yeni tip koronavirüs salgını Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşları taşıyan uçağın iniş yapacağı Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar.
01.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:13
Yeni tip koronavirüs salgını
Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi
Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşları taşıyan uçağın iniş yapacağı Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar...
Kaynak: AA