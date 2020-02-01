Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi - Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar
Haberler » Güncel » Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi - Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar - Haber

Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi - Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar

Yeni tip koronavirüs salgını Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşları taşıyan uçağın iniş yapacağı Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar.

01.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:13
Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi - Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar

Yeni tip koronavirüs salgını

Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin 'ye getirilmesi

Havalimanı'ndaki hazırlıklar ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşları taşıyan uçağın iniş yapacağı Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar...

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi - Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler