Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak (2)
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Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak (2)

Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak Ambulans uçağın içinden görüntüler Sağlık personelinin hazırlıkları Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağının...

31.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:56
Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak (2)

Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak

Ambulans uçağın içinden görüntüler

Sağlık personelinin hazırlıkları Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağının içinden son görüntüler...

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak (2)
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