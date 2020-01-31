Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak (2)
Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak Ambulans uçağın içinden görüntüler Sağlık personelinin hazırlıkları Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağının...
31.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:56
Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak
Ambulans uçağın içinden görüntüler
Sağlık personelinin hazırlıkları Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağının içinden son görüntüler...
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Kaynak: AA