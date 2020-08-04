Çin'in Vuhan kentinde patlama 6 ölü Çin'in Vuhan kenti yakınlarında bulunan silikon üreten bir fabrikada patlama meydana geldi.

Çin'in Vuhan kentinde patlama 6 ölü

Çin, (DHA) - Çin'in Vuhan kenti yakınlarında bulunan silikon üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. Yetkililer patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise ağır yaralandığını duyurdu.

Çin'in Vuhan kenti yakınlarında bulunan silikon üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, olay Vuhan yakınlarındaki Xiliuhe kasabasında bulunan Lanhua Silikon Fabrikası'nda yerel saatle 1730 civarında meydana geldi. Fabrikada çalışan 6 kişi hayatını kaybederken ağır yaralı 4r kişi tedavi altına alındı.Patlamanın nedeni konusunda soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA