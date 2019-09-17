Çin'in veto tehdidini aşan BM, Afganistan'daki UNAMA misyonuna devam edecek

Çin'in veto tehdidini aşan BM, Afganistan'daki UNAMA misyonuna devam edecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM Afganistan'a Yardım Misyonu'nun (UNAMA) görev süresinin uzatılmasını oy biriliği ile kabul etti

17.09.2019 21:15
Çin'in veto tehdidini aşan BM, Afganistan'daki UNAMA misyonuna devam edecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) veto yetkisine sahip üye ülkeler, ABD ve Çin arasında anlaşmazlığa neden olan Birleşmiş Milletler Afganistan'a Yardım Misyonu'nun (UNAMA) görev süresini, Çin'in "Kuşak ve Yol Girişimi" projesine atfedilen bölüm karardan çıkarıldıktan sonra bir yıl daha uzattı.


Afganistan'da 2002 yılından beri faaliyetlerini sürdüren UNAMA'nın görevi süresi bugün sona eriyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et