Çin'in veto tehdidini aşan BM, Afganistan'daki UNAMA misyonuna devam edecek

17.09.2019 21:15

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) veto yetkisine sahip üye ülkeler, ABD ve Çin arasında anlaşmazlığa neden olan Birleşmiş Milletler Afganistan'a Yardım Misyonu'nun (UNAMA) görev süresini, Çin'in "Kuşak ve Yol Girişimi" projesine atfedilen bölüm karardan çıkarıldıktan sonra bir yıl daha uzattı.



Afganistan'da 2002 yılından beri faaliyetlerini sürdüren UNAMA'nın görevi süresi bugün sona eriyordu. Euronews.com'da Görüntüle