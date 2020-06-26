Çin'in vahşi hayvan ticaretini tamamen yasaklaması mümkün mü? Vahşi hayvan ticaretini azaltması konusunda Çin'e yapılan baskılar artıyor.

Vahşi hayvan ticaretini azaltması konusunda Çin'e yapılan baskılar artıyor. Bu pazarların büyük bir kısmı geçici olarak kapatıldı. Çin'in, Çin tıbbı açısından önemli olan vahşi hayvan ticaretini, ülkenin kırsal kesimlerinde birçok insanın geçim kaynağı olan yabani hayvan yetiştiriciliğini kontrol altına alması ne kadar mümkün?

Kaynak: DailyMotion.com