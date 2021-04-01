Çin'in uzay araçlarına ilişkin NASA ile görüştüğü iddiası
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Çin'in uzay araçlarına ilişkin NASA ile görüştüğü iddiası

Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya
Çin'in uzay araçlarına ilişkin NASA ile görüştüğü iddiası

NASA Yöneticisi Steve Jurczyk, 23 Mart'ta çevrim içi ortamda yaptığı toplantıda, Çin uzay araçlarına ilişkin görüşmeler yapıldığını ve en son Çinli yetkililer ile Tienvın-1'in çarpışma riskini analiz edebilmeleri için yörünge verilerinin paylaşıldığını söylemişti. Çin, NASA ile uzay araçlarının uçuş güvenliği üzerine fikir alışverişi yapıldığını doğrulandı.

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NASA Yöneticisi Steve Jurczyk, Çinli yetkililerle uzay araçlarına ilişkin görüşmeler yapıldığını açıklamıştı. 23 Mart'ta çevrim içi ortamda gerçekleştirilen görüşmede, Tienvın-1'in çarpışma riskini analiz edebilmeleri için yörünge verilerinin Çinli yetkililerle paylaşıldığı söylenmişti.

BİR İSTİSNA YAŞANDI

Jurczyk, ABD yasalarınca, NASA ile Çin arasındaki neredeyse tüm temasların teknoloji hırsızlığı gibi güvenlik endişeleri gerekçesiyle yasaklandığını ancak bazı istisnai durumların olabileceğini belirtmişti.

ÇİN, NASA'NIN İDDİASINI DOĞRULADI

NASA tarafından yapılan açıklamanın ardından Çin, Mars'a gönderilen Tienvın-1 uzay aracının uçuş güvenliği için ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile görüşmeler yaptığını bildirdi. Çin Ulusal Uzay İdaresinden (CNSA) yapılan açıklamada, NASA ile uzay araçlarının uçuş güvenliği üzerine fikir alışverişi yapıldığı doğrulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Çin'in uzay araçlarına ilişkin NASA ile görüştüğü iddiası
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NASA Yöneticisi Steve Jurczyk, Çin uzay araçlarına ilişkin görüşmeler yapıldığını ve Çinli yetkililerle Tienvın-1'in çarpışma riskini analiz edebilmeleri için yörünge verilerinin paylaşıldığını söylemişti.

Çin, NASA ile uzay araçlarının uçuş güvenliği üzerine fikir alışverişi yapıldığını doğruladı.

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