Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlalleri İsveç'te protesto edildi
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Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlalleri İsveç'te protesto edildi

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

11.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:37
Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlalleri İsveç'te protesto edildi

Çin'in 'da Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri 'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde protesto edildi.


İsveç'te sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye yaklaşık 200 kişi katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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