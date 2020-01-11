Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlalleri İsveç'te protesto edildi
Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde protesto edildi.
11.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:37
Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde protesto edildi.
İsveç'te sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye yaklaşık 200 kişi katıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com